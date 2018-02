POL-PPRP: Dachstuhl in Brand

Heßheim (ots) - Am 26.02.2018 um 16:31 Uhr wurde der Polizei ein Brand eines Dachstuhles einer Doppelhaushälfte in der Flomersheimer Straße mitgeteilt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Zu einem Übergriff auf umliegende Gebäude kam es nicht. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

