POL-PPRP: Beim Shoppen bestohlen

Ludwigshafen (ots) - Einem 28-Jährigen wurde bereits am Samstag (24.02.2018) ein Smartphone aus der Jackentasche gestohlen. Der junge Mann war gegen 16 Uhr in der Rheingalerie unterwegs, als er nicht mitbekam, wie ihm eine unbekannte Person das iPhone im Gesamtwert von 700 Euro stahl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

