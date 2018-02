POL-PPRP: Polizeiwache Annweiler unter neuer Leitung

v.l.n.r. Olaf Molzberger, Polizeivizepräsdident Eberhard Weber, Matthias Schwartz Bild-Infos Download

Annweiler am Trifels (ots) - In einer Feierstunde wurde am vergangenen Donnerstag (22.02.2018) der bisheriger Leiter der Polizeiwache Annweiler, Polizeihauptkommissar Olaf Molzberger verabschiedet und Polizeihauptkommissar Matthias Schwartz in sein neues Amt als Leiter der Polizeiwache eingeführt.

Olaf Molzberger verrichtete nach seiner Einstellung im August 1981 zunächst Dienst als Streifenbeamter in Germersheim. Nach verschiedenen Stationen im Polizeipräsidium Rheinpfalz war er als Dienstgruppenleiter in Wörth und später als Sachbearbeiter Einsatz eingesetzt. Seit Oktober 2016 leitet er die Polizeiwache Annweiler. Herr Molzberger ist verheiratet und hat zwei Kinder.Olaf Molzberger übernimmt die Leitung der Zentralen Verkehrsdienste in Schiffstadt.

Matthias Schwartz verrichtete nach seiner Einstellung im August 1979 zunächst Dienst als Personalsachbearbeiter, Gruppenführer und Sportleiter bei der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn. Nach Abschluss der Fachprüfung zum gehobenen Dienst wurde er als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Haßloch eingesetzt. Danach war er Sachbearbeiter Einsatz und leitete den Bezirksdienst der Polizeiinspektion Neustadt. Seit Januar leitet er die Polizeiwache Annweiler. Herr Schwartz ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell