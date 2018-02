POL-PPRP: Mit Schusswaffe bedroht

Frankenthal (ots) - Ein Unbekannter bedrohte am Sonntag (25.2.2018) einen Spaziergänger mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der 33-Jährige war gegen 23.45 Uhr im Bereich des Metzner-Parks in Frankenthal zu Fuß unterwegs, als ihm plötzlich eine unbekannte Person eine Schusswaffe in den Nacken hielt und Bargeld forderte. Der 33-Jährige reagierte daraufhin blitzschnell und versuchte die Waffe dem Angreifer aus der Hand zu schlagen. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Der Mann wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 20 - 25 Jahre alten, maskierten Mann gehandelt haben. Er wäre schwarz gekleidet gewesen. Zudem hätte er eine dunkle Hose mit weißen Streifen getragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

