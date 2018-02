POL-PPRP: Einbruch in Postfiliale

Böhl-Iggelheim (ots) - Unbekannte brachen am Montag (26.2.2018) gegen 2.40 Uhr in eine Postfiliale im Bereich des Bahnhofsplatzes in Böhl-Iggelheim ein, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Durch den Einbruch wurde der Alarm ausgelöst. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell