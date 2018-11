POL-F: 181120 - 1120 Frankfurt-Bockenheim: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots) - (fue) In der Zeit von Sonntag, 18. November, auf Montag, 19. November 2018, wurden in Bockenheim drei Pkw aufgebrochen.

Die Fahrzeuge der Marke BMW standen geparkt in der Falkstraße und der Robert-Mayer-Straße. Entwendet wurden jeweils das fest verbaute Navigationssystem sowie der Lenkradairbag. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

