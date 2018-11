POL-PDKL: Körperverletzungsdelikt mit unbekanntem Geschädigten

Altenglan (ots) - Am 09.11.2018, gegen 19.00 Uhr, soll es in der Glanstraße zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Radfahrers gekommen sein. Nachdem drei Insassen eines silberfarbenen BMWs aus diesem ausgestiegen seien, hätte einer den auf dem Bürgersteig fahrenden Fahrradfahrer auf die Nase geschlagen, so dass dieser zu Boden gefallen sei. Noch bevor die Polizei und der Rettungswagen an die Örtlichkeit gelangen konnten, sei der geschädigte Radfahrer laut den anwesenden Zeugen unbekannt von dannen gefahren. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

