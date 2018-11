POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Bosenbach (ots) - Am 10.11.2018, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer die L 370 von Bosenbach nach Friedelhausen. In einer Rechtskurve kurz nach Bosenbach verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei den herbstlichen Witterungsverhältnissen die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte in die Leitplanken. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell