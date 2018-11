POL-HA: Mysteriöse Unfallflucht in Hagen Haspe

Hagen (ots) - Am Samstagmorgen (10.11.2018) fiel gegen 09.45 Uhr zwei aufmerksamen Verkehrsteilnehmern in der Straße Im Kettelbach in Hagen Haspe zunächst ein verunfallter schwarzer Audi auf. Der Q5 stand stark Beschädigt aber verschlossen im Verlauf einer Kurve mit der Fahrzeugfront an einem Baum. Die Airbags des Fahrzeuges waren ausgelöst. Am Fahrzeug befanden sich keine Personen mehr. Da auch noch die Kennzeichen an dem Fahrzeug fehlten wurde die Polizei verständigt. Ersten Ermittlungen zu Folge kam der Unfallwagen aus Fahrtrichtung Zurstraße kommend im Verlauf der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, querte einen breiten unbefestigten Randstreifen und stieß frontal gegen einen Baum. Aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit lösten die Airbags des Fahrzeuges aus. Der oder die Fahrzeuginsassen unterließen es die Polizei zu rufen. Vielmehr entfernten sie die Kennzeichen des Fahrzeuges und flüchtete fußläufig von der abgelegenen Unfallstelle. Der Schaden am Fahrzeug wird mit 4500 Euro beziffert. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug schon einge Zeit an der Unfallstelle stand. Unter der Rufnummer 02331 986-2066 bittet die Hagener Polizei um weitere Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfallfahrzeug.

