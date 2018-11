POL-HA: Einbruch in Bäckerei in Hagen Vorhalle

Hagen (ots) - In der Nacht von Freitag (09.11.2018) auf Samstag kam es auf der Vorhaller Straße zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Zu Arbeitsbeginn in den frühen Morgenstunden des Samstag stellten Mitarbeiter zunächst eine aufgebrochen Eingangstür fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich Einbrecher offensichtlich in der Zeit von 19.00 Uhr bis 04.10 Uhr gewaltsam Zugang zum Geschäft verschafft hatten. Der enstandene Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Genaue Angaben zur Beute liegen noch nicht vor. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch erbittet die Polizei an die 02331 986 2066.

