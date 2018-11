POL-HA: Kennzeichendiebstähle in Hagen Haspe

Hagen (ots) - In der Zeit von Donnerstag (08.11.2018)18.00 Uhr, auf Freitag, 05.30 Uhr wurde der Bereich der Berliner Straße / Ernst-Meister-Platz in Hagen Haspe von Kennzeichendieben heimgesucht. Die Langfinger entwendeten an insgesamt siebzehn Fahrzeugen das hintere Kennzeichen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ob es sich bei der Tat um einen schlechten Scherz handelt oder die Täter einen anderen Beweggrund hatten nur das hintere Kennzeichen zu stehlen sollen die eingeleiteten Ermittlungen klären. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986-2066.

