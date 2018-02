POL-PDMT: Moschheim - Verkehrsunfall an einem Bahnübergang mit Güterzug

Montabaur (ots) - Am frühen Vormittag kam es am innerörtlichen Bahnübergang zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Diesellokomotive. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Leuterod. Als sie den unbeschrankten Bahnübergang passieren wollte, bemerkte sie aufgrund Sonnenblendung das rot blinkende Warnlicht der Lichtzeichenanlage erst im letzten Moment. Sie bremste ab und hielt auf dem Übergang an. In diesem Augenblick näherte sich von rechts ein Güterzug. Während sie bereits zurücksetzte, streifte die Lok seitlich den Pkw im Frontbereich. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Lok wurde nur geringfügig beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pi.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell