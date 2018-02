POL-PDMT: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Hof (ots) - Ein 60 jähriger Mann fuhr am 27.02. gegen 16.10 Uhr mit seinem Pkw von dem Firmengelände einer Firma in Hof auf die K 36 auf. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Wohnmobil eines 50 jährigen Mannes, der von der B 414 kommend, auf der Industriestraße (K36) in Richtung Oberroßbach fuhr. Der Fahrer des Wohnmobils leitet eine Notbremsung ein, kann den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Pkw wird daraufhin nach links von der Fahrbahn geschleudert und bleibt hier liegen. Der Fahrer des Pkw wird zum Glück nur leicht verletzt Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

