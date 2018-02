POL-PDMT: Eppenrod - Diebstahl aus landwirtschaftlicher Halle

Eppenrod (ots) - In der Nacht vom 23.02.2018 auf den 24.02.2018 drangen unbekannte Täter in eine landwirtschaftliche Halle in der Verlängerung der Gartenstraße ein und stahlen dort eine Schubkarre und Holz. Da es in der Vergangenheit in Eppenrod vermehrt zu Diebstählen von Arbeitsgeräten sowie Material gekommen ist, bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung: Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Diez unter der Telefonnummer 06432-6010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell