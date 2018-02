POL-PDMT: Fahrt unter Drogeneinfluss

Nistertal (ots) - Am 27.02. wurde gegen 16.00 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle der 23 jährige Fahrer eines Pkw in Nistertal angehalten. Bei der Überprüfung wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein anschließender Drogenvortest verlief positiv auf den Stoff THC, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

