POL-MK: Einbrecher und Spritdiebe unterwegs

Iserlohn (ots) - Tages - und Wohnungseinbrecher unterwegs Am gestrigen Dienstag, 03.07.2018, in der Zeit von 14:40 Uhr -17:20 Uhr hebelten Unbekannte mittels einer Brechstange die Hauseingangstür eines Hauses an der Grüner Talstraße auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Es entstand Sachschaden. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Einbrecher versuchen es am Gymnasium In der Nacht vom 02.07. zum 03.07. hebelten Unbekannte diverse Türen der Schulmensa und der Turnhalle auf. Diese Versuche schlugen fehl und die Täter gelangten nicht ins Gymnasium am Alexander - Pfänder - Weg. Es entstand Sachschaden.

Spritdiebe unterwegs Immermannstraße In der Nacht vom Montag zum Dienstag (02.07/03.07.2018)entwendeten unbekannte Diebe den Tankdeckel eines dort abgestellten grauen VW Golf und pumpten/saugten ca. 20 Liter Benzin ab.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.:9199-0) entgegen.

