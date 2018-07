POL-MK: Pkw kollidiert mit Krad, Fahrer flüchtet

Kierspe (ots) - Polizei sucht Zeugen Am 27.06.2018, gegen 15:00 Uhr, kam es im Bereich Vollme ( Verbindungsweg Werkshagener Straße /Homert zur B 54) zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, bei dem eine 17 jährige Leichtkraftradfahrerin aus Halver leicht verletzt wurde. In der Ortschaft "Fernhagen" kam ihr ein Pkw auf ihrer Seite in einer Rechtskurve im Gegenverkehr entgegen und da er die Kurve "schnibbelte" stieß der Pkw Fahrer gegen ihr Krad.

Hierbei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Zudem wurde das Krad beschädigt. Der Pkw Fahrer sprach sie an, gab ihr eine falsche Handynummer und fuhr in Richtung L 696 davon.

Bei dem Pkw des Verursachers soll es sich um einen roten Kleinwagen (Ford, Seat oder Golf) mit dem Teilkennzeichen UN - ?? ?? (zwei Zwischenbuchstaben und zwei Ziffern) handeln. Fahrerbeschreibung: -männliche Person -ca.45 Jahre -ca.183 bis 185cm groß -korpulent / athletisch Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen (Tel.: 9199-0) oder das Verkehrskommissariat in Lüdenscheid ( 02351 - 9099-0 oder 7204 ) entgegen.

