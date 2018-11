POL-PDKL: Versuchter Diebstahl eines Quads

Herschweiler-Pettersheim (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (07.11.2018) 22:00 Uhr bis Freitag (09.11.2018) 12:00 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter in Herschweiler-Pettersheim in der Hauptstraße ein Quad zu entwenden. Der Täter versuchte durch Abmontieren des Zündschlosses und durch Entfernen mehrerer Kabel das Quad kurzzuschließen, was jedoch misslang.

Die Polizei Kusel bittet um sachdienliche Hinweise über die Tel.-Nr.: 06381-9190!

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell