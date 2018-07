POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Mittwoch, 04.07.2018

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbrecher überrascht, Oberursel, Schillerstraße, 04.07.2018, 02.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Einbrecher von den Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße ertappt und ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der Täter hatte sich gegen 02.55 Uhr an dem Badezimmerfenster des Hauses zu schaffen gemacht. Als er dieses dann öffnete, fiel ein auf der Fensterbank abgelegter Gegenstand herunter, wodurch die Hausbewohner geweckt und auf den Einbruch aufmerksam wurden. Der Ertappte brach daraufhin die weitere Tatbegehung ab und ergriff die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg. Der dunkelgekleidete Einbrecher soll etwa 1,65- 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt haben. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Über Fuß gefahren - Unfallflucht, Bad Homburg, Louisenstraße, Audenstraße, 03.07.2018, 19.45 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagabend ist ein bislang unbekannter Transporterfahrer in der Louisenstraße einem 22-jährigen Restaurantmitarbeiter über den Fuß gefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer des weißen Transportes fuhr gegen 19.45 Uhr aus Richtung Schulberg kommend die Fußgängerzone (Louisenstraße) entlang. Als er dann in die Audenstraße einbiegen wollte, fuhr er mit seinem Fahrzeug über den Fuß des 22-Jährigen, welcher sich gerade vor einem Tisch im Außenbereich des Restaurants aufhielt. Ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt mit dem weißen Transporter mit Bad Homburger Kennzeichen fort. Der am Fuß verletzte Restaurantmitarbeiter wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht in Schönberg, Kronberg, Schönberg, Am Weißen Berg, 02.07.2018, 14.20 Uhr bis 03.07.2018, 10.00 Uhr,

(pl)In Schönberg wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag ein roter Mercedes bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das im hinteren, linken Bereich beschädigte Auto war auf einem Parkplatz "Am Weißen Berg" abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

4. Alfa Romeo beschädigt, Bad Homburg-Kirdorf, Gluckensteinweg, Dienstag, 03.07.2018, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr

(si)Auf einen Alfa Romeo Spider hatten es Vandalen im Laufe des Dienstages im Gluckensteinweg im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf abgesehen. Die unbekannten Täter verbrannten, zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, auf bisher unbekannte Weise Teile der Kopfstütze und des Windschutt und verursachten dabei an dem Cabrio einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Einbruch in Altenwohnheim, Oberursel, Ebertstraße, Montag, 02.07.2018, 16.30 Uhr bis Dienstag, 03.07.2018, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Dienstag drangen Einbrecher in der Ebertstraße in Oberursel in ein Altenwohnheim ein. Die unbekannten Täter gelangten durch ein geöffnetes Fenster in den Gruppenraum der Anlage und durchsuchten die Schränke nach Wertgegenständen, bevor sie ohne Beute wieder die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Eisenbahnwagon mit Farbe besprüht, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Montag, 02.07.2018, 17.00 Uhr bis Dienstag, 03.07.2018, 06.00 Uhr

(si)Unbekannte besprühten in der Nacht zum Dienstag in der Frankfurter Straße in Grävenwiesbach einen Eisenbahnwagen mit Farbe. Der Triebwagen stand auf dem Gelände eines Bahnhofes, als die Täter zuschlugen und einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081)9208 - 0 in Verbindung zu setzen.

