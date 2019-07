Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eisenbahnschwellen und Pkw brennen

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag, 2.7., gerät gegen 18.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Haufen alter Bahnschwellen im Strauchwerk im Bereich "Große Tonkuhle" in Brand. Eine Selbstentzündung wird hier ausgeschlossen, so dass die Polizei von einer gezielten Inbrandsetzung ausgeht. Um 23.38 wird ein weiterer Brand im Bereich Bahnhofsallee mitgeteilt. Auf dem dortigen Parkplatz wird ein Pkw Opel Corsa durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt und dabei komplett zerstört. Es gibt Hinweise auf den oder die Täter, denen die Polizei aktuell nachgeht. Wer weitere Angaben dazu machen kann, wer die beiden Brände legte, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

