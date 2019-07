Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Brandstiftung fest

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagabend, 02.07.2019, gegen 18.45 Uhr, teilte ein aufmerksamer Stadthäger der Polizei mit, dass er einen Mann beobachte, der offenbar in der Winkelstraße versuche einzubrechen. Die Polizeibeamten nahmen bei ihrem Eintreffen Brandgeruch wahr und stellten im rückwärtigen Grundstücksbereich ein Feuer fest. Ein Zeuge wies die Beamten auf eine ihm namentlich bekannte Person hin, die vermutlich für beide Taten infrage kommen könnte. In einem an das Gebäude angebauten Wintergarten hatte der Brandstifter eine Reihe von Gegenständen aufgehäuft und diese in Brand gesteckt. Den Polizeibeamten gelang es, das Feuer mit eigenen Feuerlöschern zu ersticken. 10 Feuerwehrleute der alarmierten Wehr aus Stadthagen unterstützen schließlich beim Wegräumen der Brandreste. Der Wintergarten wurde erheblich beschädigt. Aufgrund der Zeugenaussagen nahmen die Beamten einen 49-jährigen Stadthäger wegen des Verdachtes auf Schwere Brandstiftung vorläufig fest. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

