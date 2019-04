Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Blankenrath (ots)

Am Sonntag, den 28.04.2019, gegen 12:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Blankenrath und Mittelstrimmig ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser war in einer Kolonne mit mehreren Motorrädern unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Waldrand. Der 56-jährige Belgier wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.

