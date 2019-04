POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Polizeidirektion Wittlich

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Hunsrückhöhenstraße und Lötzbeuren ein Verkehrsunfall. Das Fahrzeug konnte neben der Fahrbahn auf dem Dach liegend aufgefunden werden. Personen konnten keine festgestellt werden. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte jedoch ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab an, dass er alleine im Auto unterwegs war. Der junge Mann verlor vermutlich aufgrund zu schneller Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Die Beamten konnten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellen und zudem wurde in Erfahrung gebracht, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führescheins ist. Dem jungen Mann wurde im Krankenhaus Zell eine Blutprobe entnommen und er wurde stationär aufgrund seiner Verletzungen aufgenommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

