Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Gerolstein (ots)

Am 27.04.2019 gegen 20:25 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter ein, im Bereich des Parkplatzes "Am Rondell" in der Brunnenstraße in Gerolstein, abgestelltes Fahrrad.

Der Geschädigte, ein 30-jähriger Mann aus der VG Gerolstein, welcher sich in der Nähe aufhielt und immer wieder einen Blick auf sein unverschlossenes Fahrrad warf, lief dem Täter noch hinterher, ohne diesen erreichen zu können.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun (06592/96260) oder die Polizeiwache Gerolstein (06591/95260) erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell