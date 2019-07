Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Zivilstreife macht Drogenfund

Nienburg (ots)

(BER)Zivilfahnder der Nienburger Polizei verbuchten am Abend des 01.07.2019, gegen 22.10 Uhr, einen Erfolg, als sie im Rahmen einer Routinekontrolle einen 41-jährigen Mann überprüften. Bei der Maßnahme zur allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung am Nienburger Bahnhof überprüften die Beamten den Nienburger. Der Mann hatte direkt vor den Augen der Einsatzkräfte einen Beutel mit weißlichem Inhalt fortgeworfen. Da der Verdacht auf Betäubungsmittel bestand, wurde der Nienburger zur Dienststelle verbracht und der Inhalt des Beutels untersucht. Ergebnis: über 60 Gramm Heroin in einem Straßenverkaufswert von über 5.000 EUR. Gegen den einschlägig polizeibekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des Handels mit Heroin eingeleitet. Aufgrund der persönlichen Lebensumstände des Festgenommenen wurde er nach Beendigung der Polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

