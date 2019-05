Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Sachbeschädigung an Tür - Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, dem 23.05.2019, wurde in der Zeit von 15:20 Uhr bis 15:40 Uhr in der Hochstraße 69 eine Eingangstür durch Unbekannte beschädigt. Der Glaseinsatz der Tür wurde eingeschlagen oder eingetreten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261/103-2910 in Verbindung zu setzen.

