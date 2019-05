Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gezielte Kontrolle von Zweirädern in Koblenz...

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 kontrollierte gestern schwerpunktmäßig Zweiräder in Koblenz. Besonders versierte Polizeikräfte führten an verschiedenen Orten Kontrollen durch und stellten dabei insgesamt fünf Verstöße fest. Gleich drei Fälle bei denen ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden musste, stellten die Streifenbesatzungen im Bereich der Balduinbrücke am Vormittag fest. Am Nachmittag gab es auf der B 416 zwischen Metternich und Güls einen Fall, bei dem ein Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz angehalten wurde und es wurde ein Fahrer angehalten, der nicht die nötige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß. Auch diese Kontrollen werden fortgeführt und liegen weiterhin im Fokus der Polizei in Koblenz.

