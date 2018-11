POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Hörden, Mittelstraße, 15.11.18, 20.00 Uhr - 21.49 Uhr

HÖRDEN (US) Am Donnerstag, gg. 21.49 Uhr, meldete die 69-Jähr. Geschädigte eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil. Ihr PKW stand v. 20.00 Uhr - 21.49 Uhr, in Hörden, in der Mittelstraße als dieser durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 1000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterde unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

