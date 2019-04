Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 08.04.2019 gegen 11:30 Uhr stand eine 75-Jährige mit ihrem Einkaufswagen an ihrem Auto auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Prälat-Caire-Straße und lud ihre Einkäufe in den Kofferraum ein. Plötzlich fuhr ein dunkles Auto mit vermutlich polnischem Kennzeichen so dicht an ihr vorbei, dass der Außenspiegel den Einkaufswagen streifte. Als das Auto daraufhin anhielt und die 75-Jährige zu dem Auto ging, um mit dem Fahrer zu sprechen, gab dieser Gas und fuhr davon. Daraufhin ging die 75-Jährige zurück zu ihrem Auto und lud weiter ihre Einkäufe ein. Zu Hause angekommen, bemerkte sie, dass ihre Handtasche aus dem Auto gestohlen worden war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Anke Buchholz

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell