Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Betrunkener will vor Polizei flüchten, kommt aber nicht weit

Recklinghausen (ots)

Polizisten ist am Sonntagabend, gegen 18.50 Uhr, auf der Heinrichstraße ein Autofahrer aufgefallen, der möglicherweise betrunken hintern Steuer saß. Als sie den Mann anhalten wollten, gab dieser Gas. Er ignorierte das Blaulicht und die Anhaltezeichen des Streifenwagens und versuchte zu flüchten. Die Polizisten folgten dem Autofahrer und konnten ihn nur wenig später an einem Waldweg an der Straße "Am Roten Stein" stoppen. Dabei kam den Polizisten auch der Zufall zur Hilfe, denn das Auto hatte sich im Matsch festgefahren. Der 56-jährige Fahrer aus Dorsten wirkte deutlich angetrunken, so dass er nach einem ersten positiven Alkoholtest mit zur Wache musste, wo ihm noch Blutproben entnommen wurden. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen - die Weiterfahrt wurde ihm verboten. Sein Auto war außerdem vorne links kaputt, so dass auch wegen einer möglichen Unfallflucht ermittelt wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell