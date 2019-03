Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Unfall auf Westerholter Weg

Recklinghausen (ots)

Auf dem Westerholter Weg sind am Samstagabend, gegen 21.10 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf dem Westerholter Weg stadtauswärts unterwegs und überquerte geradeaus den Westring. Unmittelbar nach der Kreuzung stieß er dann mit einem 86-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen zusammen, der vom Westring rechts abgebogen war und dann offensichtlich sofort links bzw. geradeaus in eine Hofeinfahrt fahren wollte. Der 86-jährige Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt - beide kamen ins Krankenhaus. Möglicherweise hatte der 86-Jährige schon vor dem Unfall gesundheitliche Probleme. Der 37-Jährige blieb unverletzt. An beiden Autos entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell