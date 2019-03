Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Waltrop/Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Zeit von Mittwoch, 7 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Brüsseler Straße einen geparkten schwarzen Mercedes CL500 an und flüchtete. Am Mercedes entstand 4.000 Euro Sachschaden. Aufgrund des Schadensbildes dürfte das verursachende Fahrzeug größer gewesen sein, möglicherweise ein Lastwagen.

Auf der Straße Marktplatz fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Dienstag, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.20 Uhr, einen geparkten schwarzen KIA an und flüchtete. Am KIA entstand 1.800 Euro Sachschaden.

Waltrop

Donnerstag, in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Schörlinger Straße einen geparkten silberfarbenen VW Golf an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

Mittwoch, in der Zeit von 12.30 bis 12.55 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Händelstraße einen weißen Opel Vivaro an und flüchtete. Am Opel entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für Gladbeck und Dorsten) und Herten (für die Stadt Waltrop) unter Tel. 0800/2361 111.

