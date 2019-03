POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Im Neubaugebiet Schultenkamp sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen drei Baucontainer aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter nahmen diverses Werkzeug und Baumaschinen mit. Außerdem kappten sie mehrere Stromkabel und nahmen auch diese mit.

Castrop-Rauxel:

Auf der Straße "Im Winkel" wurde am Donnerstagabend, zwischen 19 und 20 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Was die Einbrecher mitnahmen, ist noch unklar.

Dorsten:

Auf der Lippestraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Um in den Laden zu kommen, wurde die Eingangstür mit einem Gullydeckel eingeschlagen. Anschließend nahmen sie Bargeld und ein iPad mit und flüchteten mit der Beute. Ein Zeuge hatte gegen 2.50 Uhr verdächtige Geräusche gehört und daraufhin gesehen, wie zwei Täter aus dem Geschäft liefen und dann auf Fahrrädern in Richtung Innenstadt wegfuhren. Es soll sich dabei um Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Einer trug helle Oberbekleidung, der andere dunkle Oberbekleidung.

Recklinghausen:

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in das Tierheim auf der Waldstraße ein. Die Täter suchten in Schränken nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld mit.

