Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung in der Altstadt von Koblenz...

Koblenz (ots)

Aufmerksame Bürger informierten gestern gegen 20:00 Uhr die Polizeiinspektion Koblenz 1 über einen aggressiven Mann im Bereich der Löhrstraße. Die Polizeistreife konnte den Mann Am Plan antreffen. Zuvor hatte er in der Löhrstraße eine Bierflasche auf den Boden geschmissen und schrie sehr laut in der Fußgängerzone herum. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten darüber hinaus Farbschmierereien an einem Kiosk festgestellt werden. Zeugen hatten den Mann zuvor dabei beobachtet als er den Kiosk bemalte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und die Polizei sprach ihm einen Platzverweis für den Altstadtbereich aus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell