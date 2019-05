Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 03.05.2019, 13:00 Uhr - 10.05.2019, 17:00 Uhr Einbruchsversuche gescheitert

Impflingen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Straße "Am Apfelgarten" an insgesamt 4 Anwesen jeweils die Hauseingangs- bzw. Terrassentür aufzuhebeln. Bei allen Taten blieb es beim Versuch. Der Gesamtschaden an den 4 Türen beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

