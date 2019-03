Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Firmengebäude in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (bue): In der Nacht vom 27.03.2019 auf den 28.03.2019 ist im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 05:30 Uhr in einem Firmengebäude in der Robert-Hamelin-Straße ein Einbruchsdiebstahl verübt worden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten dies der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030, der Polizei in Gronau unter der Telefonnummer 05182-909220 oder der Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-9390 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell