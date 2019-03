Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am Dienstag den 26.03.2019 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09:00 und 09:10 Uhr den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW in der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 75) in Elze. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise zum Fahrzeugführer oder Fluchtfahrzeug nimmt das Polizeikommissariat Elze (05068-93030) oder die Polizeistation Gronau (05182-909220) entgegen.

