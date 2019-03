Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau ( Leine ) : Am 25.03.2019 gegen 19:20 Uhr ist es auf der L 480 zwischen Rheden und Gronau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 30- jährige Fahrzeugführerin, ist mit ihrem Fahrzeug in Richtung Gronau unterwegs gewesen, als plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte. Während eines Ausweichmanövers, verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und prallte am rechten Fahrbahnrand frontal gegen einen Baum. Die 30-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze , tel. 05068/93030 oder der Polizeistation Gronau, tel. 05182/909220 in Verbindung zu setzen.

