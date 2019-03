Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) In der Zeit vom 21.03.19, 17:00 Uhr - 23.03.19, 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug den am rechten Fahrbahnrand in der Ostertorstraße geparkten PKW eines 26-Jährigen aus Sarstedt. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken wurde die linke Fahrzeugfront beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Im Auftrage:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell