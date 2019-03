Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer gelben Rundumleuchte- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Eime: Zwischen Freitag, den 22.03.19 gegen 14.00 Uhr und Dienstag, den 25.03.19 gegen 08.00 Uhr ist es auf einer Baustelle in der Wassertorstraße in Eime zu einem Diebstahl einer gelben Rundumleuchte eines dort abgestellten Baggers gekommen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze, tel. 05068/93030 oder der Polizeistation in Gronau, tel. 05182/90220 in Verbindung zu setzen.

