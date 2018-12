POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Rinteln (ots) - (web)Am Donnerstag, 29.11.18, gegen 21:30 Uhr, beabsichtigt ein Anwohner der Ritterstraße in Rinteln seinen schwarzen Pkw BMW auf seinem angemieteten Stellplatz zu parken. Dieser Stellplatz befindet sich auf einem nicht frei zugänglichen Hof. Zu diesem Zeitpunkt parkt allerdings ein fremdes Fahrzeug auf seinem Parkplatz. Der Vermieter des Parkplatzes bietet dem Mieter an, sein Fahrzeug auf dem links neben seinem Parkplatz befindlichen Stellplatz zu parken. Dieses macht der 31 jährige Rintelner und stellt am nächsten Morgen fest, dass an seiner rechten Fahrzeugseite drei Kratzer vorhanden sind, die vorher noch nicht dort waren. Die Kratzer verlaufen über beide Türen, dem Tankdeckel und dem Seitenteil hinten rechts. Der Verursacher der Kratzer hat sich bisher nicht bei dem Geschädigten gemeldet. Der Schaden wird auf ca. 1000,-Euro geschätzt.

