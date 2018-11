POL-PDLU: Streit um Schließzeiten führt zu einer wechselseitigen Körperverletzung

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Weil sich die Eigentümer einer städtischen Gaststätte in Frankenthal uneinig darüber waren, wann sie ihr Lokal schließen, geraten sie in der Nacht vom 16.11.2018 auf 17.11.2018 in Streit, welcher schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündet. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung werden beide Kontrahenten leicht verletzt. Entsprechende Strafanzeigen wegen Körperverletzung werden durch die eingesetzten Polizeibeamten gegen beide Beteiligten aufgenommen.

