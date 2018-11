POL-PDKL: Unfallflüchtiger LKW-Fahrer gesucht

Hefersweiler/L 382 (ots) -

Ein LKW-Fahrer am Dienstagmorgen mit seinem Truck von der L 382 abgekommen und im Grünstreifen stecken geblieben. Während die rechten Räder eingesunken waren, setzte das Fahrzeug mit dem Unterboden auf. Die linken Räder waren ohne Bodenkontakt. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst auf die Straße zurückgezogen werden, um ein Umkippen zu verhindern. Nach Angaben des Fahrers aus dem Main-Kinzig-Kreis, war ihm auf der L 382 zwischen Reipoltskirchen und Berzweiler, um 08:50 Uhr, ein LKW mit weißem Führerhaus, ohne Anhänger, entgegengekommen. Auf der geraden Strecke war das aus Richtung Berzweiler kommende Fahrzeug zu weit nach links gefahren, so dass er mit seinem LKW nach rechts ausweichen musste. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges war weitergefahren, ohne sich als Beteiligter an dem Geschehen zu melden. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Telefon-Nummer 06382 9110.

