POL-PDLD: Kirrweiler - Sachbeschädigungen

Wie erst am 10.05.2019 bekannt wurde kam es bereits in der Nacht vom 02.05.2019 auf den 03.05.2019 zu einer Sachbeschädigung in Kirrweiler in der Neugasse. Hierbei wurde ein PKW angegangen, bei welchem die Fahrerseite großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Ferner wurde ein Fensterbrett des dazugehörigen Wohnhauses beschädigt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde weiterhin bekannt, dass unbekannte Täter im Oktober 2018 an dem PKW den linken Hinterreifen zerstochen haben. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um zielgerichtete Taten handelt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

