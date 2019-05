Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Auffahrunfall auf der Autobahn

Die 26-jährige Peugeot-Fahrerin aus dem Stadtgebiet Landau befuhr am 10.05.2019 gegen 16:00 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Insheim scherte die genannte Peugeot-Fahrerin zum Überholen aus. Hierbei übersah sie einen PKW-Fahrer, welcher sich seinerseits auf dem linken Fahrstreifen befand. Nur durch eine Vollbremsung des PKW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Jedoch kam es hierbei zu einem kurzfristigen Rückstau auf der linken Fahrspur. Aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes fuhr dann ein 21-jähriger VW-Fahrer aus dem Raum Neustadt auf den abbremsenden PKW der 40-jährigen Hyundai-Fahrerin auf. Durch den Verkehrsunfall erlitt die Hyundai-Fahrerin Nackenschmerzen, der VW-Fahrer trug eine Verletzung am linken Handgelenk davon. Am PKW VW entstand ferner Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 7000 Euro. Sowohl die 26-jährige Peugeot-Fahrerin als auch der 21-jährige VW-Fahrer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der PKW-Fahrer, welcher eine Vollbremsung einleiten musste, ist bisher nicht bekannt. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

