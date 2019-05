Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 09.05.2019, 15:20 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

In der Reduitstraße wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW Hyundai an der Frontstoßstange von einem rückwärtsfahrenden PKW, vermutlich dunklen BMW mit LD-Kennzeichen, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden von ca. 1000 Euro. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin beobachtete den Unfall, die Personalien der Frau sind jedoch nicht bekannt. Nach ihren Angaben saß eine männliche Person am Steuer.

Die unbekannte Zeugin, bzw. weitere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

