POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl

Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl

Hagen

Am 14.11.2018, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche einer 58-Jährigen in einem Geschäft des Einkaufszentrums Eilpe. Anschließend erfolgte in der Märkischen Bank eine Abhebung von 55 Euro Bargeld durch eine unbekannte Täterin. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung eines Bildes an, das von der Kamera der Bank aufgenommen wurde. Die Polizei Hagen fragt: Wer kennt diese Frau? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

