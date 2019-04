Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 29.04.2019, kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Unfall auf der Hochstraße. Dort fuhr nach bisherigen Ermittlungen eine 49-Jährige in ihrem Suzuki in Richtung eines Zebrastreifens. Hinter ihr befand sich ein 48-Jähriger auf seinem E-Bike. Die Hagenerin musste an dem Fußgängerüberweg anhalten, um einer Passantin das Überqueren zu ermöglichen. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß zwischen E-Bike und Auto, bei welchem der 48-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkohol in der Atemluft. Ein Test zeigte einen Wert von über 1 Promille an. Nach einer ersten Behandlung im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

