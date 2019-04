Polizei Hagen

POL-HA: Priorei - Roller brennt im Gebüsch

Am Montag, 29.04.2019, bemerkte gegen 18:30 Uhr ein 40-jähriger Zeuge eine starke Rauchentwicklung ein einem Gebüsch an der Prioreier Straße. Der Hagener informierte sofort die Feuerwehr. Nachdem die Brandbekämpfer die Flammen gelöscht hatten, kamen die Überreste eines Motorrollers zum Vorschein. Eine Marke war nicht mehr zu erkennen. Durch die Hitze wurde auch ein in der Nähe befindlicher Stromkasten beschädigt. Wer den Roller in dem Gebüsch abstellte und wie dieser Feuer fing, ist noch völlig unklar. Die Überreste stellten die Beamten für weitere Ermittlungen sicher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

