Polizei Hagen

POL-HA: Gullydeckel ausgehoben und Papiertonnen umgeworfen - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 27.04.2019, meldete ein Zeuge der Polizeileitstelle gegen 02:30 Uhr im Bereich der Ribbertstraße mehrere ausgehobene Gullydeckel. Diese legten die Täter, wie die eingesetzte Streifenwagenbesatzung feststellte, am Fahrbahnrand und auf den Gehwegen ab. Zudem warfen die Randalierer offenbar auch mehrere Papiertonnen um. Eine Fahndung in Dahl verlief negativ. Die Beamten setzten die Gullydeckel zurück in ihre Fassungen und stellten die Tonnen wieder auf. Geschädigt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

